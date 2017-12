Alternativet: Nationalistisk flygtningepolitik underminerer FN-systemet

Der er kun én eneste holdbar løsning på den nuværende situation, nemlig at Danmark fortsætter med at tage kvoteflygtninge, samtidig med at vi lægger et internationalt pres for at flere lande i verden gør det samme, skriver Carolina Magdalene Maier fra Alternativet

For nylig vedtog Folketinget, at det fremover vil være op til den til enhver tid siddende minister, om og i givet fald hvor mange kvoteflygtninge Danmark skal modtage. Det betyder i praksis – i hvert fald med den nuværende regering – at verdens kvoteflygtninge kan skyde en hvid pind efter et sikkert liv og en mulig fremtid i Danmark.