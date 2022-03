Amerikansk politolog: Afghanistan og Ukraine beviser, at stormagter glemmer mellemregningerne, når de invaderer

Før USA gik ind i Afghanistan i 2001, var George W. Bush-administrationen skeptisk over for ekstern statsopbygning og den offensive udenrigspolitiks forsøg på at udbrede demokrati. Det erklærede mål var at komme hurtigt ind og ud af krigen. Vietnams overkogte gryderet havde efterladt generaler og embedsværket med en bitter smag i munden og indprentet i amerikanerne, at alternativet var for dyrt og svært.

Alligevel blev nation-building en udtalt og integreret del af den forkyndte afmålte indsats. Bush sagde i 2008 til sine udsendte tropper, at USA havde både ”strategisk og moralsk interesse” i et ”fredeligt og demokratisk” land 11.000 kilometer væk fra de forenede stater.

Selvom de to efterfølgende præsidenter Barack Obama og Donald Trump bebudede tilbagetrækning og en pragmatisk udenrigspolitik, blev også de fanget i selvmodsigelsernes løsmaskede net gennem fortsatte troppeudvidelser og tunge militære midler til at ændre verdens gang.

Præsident Joe Bidens kalibrerede fortælling, om at USA’s Afghanistan-indsats aldrig havde til hensigt at skabe et centraliseret demokrati, har altså fortiden imod sig. Denne kostelige virkelighed er en vigtig årsag til, at Alexander Downes har skrevet bogen ”Catastrophic Success”, hvor han gennemgår de seneste 200 års over 100 forsøg på regimeskift og forklarer, hvornår disse fungerer og, som oftest, ikke gør.

Artiklen fortsætter under annoncen

”USA er med afstand historiens største udøver af forsøg på regimeforandring, men næsten alle forsøg udspringer af en trusselsinflation, hvor man overdriver trusler, der i mange tilfælde er ret små, uden at man tænker på konsekvenserne,” siger han.

Stoler du ikke på Biden, når han indikerer, at USA er færdige med Mellemøsten?

”Problemet er, at der er en stor træghed i systemet, hvilket gør det svært at tro på, at vi skulle have lært lektien og ikke gør det igen. Med gode intentioner bliver vi historisk set ved med at ville ændre lande, som ikke er ret vigtige for vores egen sikkerhed, og hvor befolkningen er modvillige over for vores idéer.”

Måske ønsker befolkningen noget andet

I bogen påviser han, hvordan regimeforandring øger risikoen for borgerkrig og voldelige efterspil. Der er dog lykkelige udfald, omend de er få: Downes fremhæver efterkrigstidseksemplerne Japan og Vesttyskland, hvor USA stod i spidsen for genopbygningen for at skaffe sig venner i konkurrencen imod Sovjetunionen.

”Når mange drager paralleller til nyere forsøg, overser de, at betingelserne for forandring var til stede. Begge var avancerede økonomier med etnisk homogenitet, stærke middelklasser og erfaring med konstitutionelle rettigheder,” siger han.

Fordi Sovjetunionen var en fælles trussel i en todelt verden, kunne USA dengang i slutningen af 1940’erne omgå en af erobringens to typiske faldgruber, som Downes finder i sit bidrag til konfrontationspolitikken. Det første gennemgående problem er, at den indsatte leder fra den fremmede besættelsesmagts møjsommeligt skal balancere ofte modsatrettede tilbøjeligheder hos det nationale og internationale publikum. Når stedfortræderen vil behage det ene, vokser afstanden som regel til det andet.

”Den intervenerede magt antager, at deres protegé både deler og forfægter ens interesser, men glemmer, at befolkningen i det fjerne land ikke nødvendigvis har samme ønsker og i al fald har indflydelse, hvad end de bruger vold eller stemmer sig til det. På den måde fanges lederen mellem to stole. Men hvis parterne har samme fjende, kan man lettere mindske skellet og den sydende utilfredshed,” siger han.

Dernæst finder du en tendens til, at fremmede staters involvering får tusindvis af tidligere soldater til at bekrige interventionen. Hvor og hvordan ser du det?

”Når man angriber et land for at omforme det, spreder de besejrede militære kræfter sig i skove, ørkener og på tværs af grænser for at modstå erobreren. Da nazisterne invaderede Jugoslavien i 1941, startede hæren en guerillabevægelse fra bjergene. I 2000’ernes Irak var hundredtusinder af soldater hurtigt klar til oprør.”

Dømt til at mislykkes

Røgen over Ukraine er et dystert forvarsel, hvis hans pointer står til troende.

Kan de sociale og historiske overlap mellem landene ikke føre til russisk succes?

”Der er flere beretninger om, at civile ukrainere bruger våben. Den trend bliver formentlig forstærket af tilbagetrukne statsstyrker, hvilket sætter scenen for et væbnet oprør og bagslag. Jeg tror også, at den ukrainske befolkning i overvældende grad vil modsætte sig enhver pro-russisk marionetleder installeret af Moskva.”

Så det handler om, at Putin tænker kortsigtet og fortrænger fremtidige risici?

”Det er i hvert fald opskriften på et hængedynd. Det vil vise sig meget vanskeligere at genetablere kontrol over Ukraine end blot at indtage nogle ukrainske byer.”

I Afghanistans uvejsomme landskab blev teserne boret ind i klipperne. Taleban revitaliserede sig selv i Pakistan, mens Hamid Karzai, Nato-alliancens udpegede præsident fra 2002-2014, manglede legitimitet og autoritet i de store pashtunske landområder, hvor han forfremmede tidligere krigsherrer med interesse i landets massive opiumproduktion, Telebans afgørende indtægtskilde, til guvernører.

Tilføjer man koalitionens lille indsigt i stammedynamikker, Kabuls notorisk svage centralregering og landets fragmenterede lokalsamfund, kan det summes op til et næsten uundgåeligt punktum: USA var dømt til at mislykkes ligesom Alexander den Store og Djengis Khan, Storbritanien i 1800-tallet og Sovjetunionen i 1980’erne.

På hvilken måde er det vestlige nederlag et eksempel på de to fejlslutninger?

”Man fokuserer for meget på at gennemføre regimeforandringen og for lidt på de underliggende strukturer. Hvis man mener det, er man nødt til at forstå, hvad man er oppe imod, herunder den lokale identitet, historie og politik, landets økonomi, landbrug og fraktioner. I Afghanistan lod man ikke til at være forberedt på hverken det ene eller andet – og så endte man helt naturligt i de fælder, jeg nævner.”

Er det prisen værd?

Krigen i Afghanistan kan bruges til at fortælle en større historie om international politik, hvor vejene til magt og indflydelse er blevet mere dunkle og kringlede.

Afghanistans nabolande Iran, Rusland, Indien og Kina spillede ligesom Pakistan en markant rolle for at inddæmme modparten og forhindre, at terroren eskalerede og krydsede deres grænser. Er det et tegn på, at regimeforandring er blevet mere besværligt?

”Der vil altid være andre interesserede aktører, men stormagterne havde engang mindre besvær. USA besatte Den Dominikanske Republik i 1916 og skabte et protektorat i Nicaragua i 1912 uden problemer. Selv under den kolde krig kunne man vælte Guatemalas præsident (i 1954, red.), uden Sovjetunionen blandede sig.”

Hvis der er kommet flere udfordringer, skyldes det så, at geopolitik fylder mere?

”Jo tættere man er på andre stormagters direkte indflydelsessfære, jo større interesser er der på spil, og jo større modtryk møder man. Men det nye er, at der i dag er mange flere regionale, nationale og subnationale aktører med hver sine indsigelser, hvilket alt andet lige har gjort interventioner mere omstændige.”

Du mener, at stormagter og internationale alliancer i stedet er bedre tjent med diplomatiets bløde, tilbagetrukne magt, mens hårde, militære interventioner bør forbeholdes ekstraordinære situationer med de rette forudsætninger. Men hvad nu hvis diplomatiet ikke fungerer, og man stadigvæk ønsker at gøre en forskel?

”Ingen af de diplomatiske løsninger, vi har til rådighed, er specielt succesfulde, uanset om det er økonomiske sanktioner eller militærtrusler. Derfor bliver mange også fristet til at tænke på regimeforandring som noget, der bare handler om at gøre det hele rigtigt og følge en korrekt formular, som ingen i øvrigt kender.”

Opfordrer du til større realisme eller pacifisme? Hvis heller ikke diplomatiet er en skudsikker sølvkugle, er det måske en anledning til at anvende militær magt?

”Spørgsmålet er, hvor grimt og dyrt vi fejler. Hvad er prisen, hvis vi ikke overbeviser fjerne lande målt imod, at vi invaderer dem, vælter regimet og så alligevel taber kampen efter flere årtier? Langt det meste af tiden er omkostningerne ved regimeforandring ikke anstrengelserne værd, hvorfor vi logisk set er bedre tjent med ikke at blæse problemerne ud af proportioner og bruge vores ressourcer på reelle trusler.”

Alexander Downes