Anne Kirstine Cramon vil ikke hente kaffekopper: Hvorfor skal kvinder lave det usynlige arbejde?

Hvem er det, der tager referat på personalemødet, bruger tid på at introducere praktikanten til hans opgaver og i forbifarten tømmer opvaskemaskinen i tekøkkenet? Altså påtager sig opgaver, der hverken udløser løntillæg eller forfremmelser. Ja, netop – kvindelige medarbejdere. I en uforholdsmæssig stor del af tilfældene.

En aktuel, amerikansk bog, ”The no club – putting a stop to women’s dead-end work”, forsøger at indkredse omfanget og årsagerne og lægger samtidig op til et regulært opgør med en kultur, der – er deres optik – sætter også veluddannede kvinder karrieremæssigt i bakgear. De fire forfattere og professorer, hvor en er danskfødte Lise Vesterlund, der er uddannet i adfærds- og eksperimentel økonomi og professor ved universitetet i Pittsburgh, har alle gennem lange arbejdsliv oplevet frustrationerne og forventningspresset og dannede derfor bogtitlens No Club.