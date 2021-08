Jeg er ikke et kynisk og afstumpet monster. Jeg er en moder uden sit barn, skriver dagens kronikør, der under en voldsom fødselspsykose for 28 år siden slog sin lille søn ihjel

Anne Marie slog sin søn ihjel under en fødselspsykose: Jeg kan kun håbe, at han vil se mig i Himmelen

Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle blive morder. Jeg mener, det er er ikke just det, man som barn drømmer om at blive. Men det skete. Jeg var 18 år, da jeg blev gravid, 19 år, da jeg fødte min søn, og 20 år, da jeg slog ham ihjel. Jeg havde tildraget mig en fødselspsykose, og det var en af de voldsomme. Det siger sig selv, at så uhyrlig en (u)gerning gør man kun, hvis man er alvorligt syg.