Hvor er skønheden i Aros' regnbue?

I avisen den 30. december får direktøren for Aros i Aarhus plads til at udbrede sit kunstsyn .



Det er ikke småting, ”kunsten” kan udrette for nutidens mennesker ifølge direktøren. Kommer man som et tomt kar, kan kunsten skabe relationer, spirituelt liv og mysterier fra centre i hjernen. Altid sættes ”kunsten” i bestemt form, ental, som om det var et velafgrænset begreb.

Direktøren citeres for følgende: ”Kunsten hjælper os med at drømme om at rejse forbi horisonten, række ud efter stjernerne og føle noget stort.”



Et andet sted om værker, der er særligt egnede til ”mental fitness”: ”Your rainbow panorama” på toppen af museet som skønhed, verden set gennem felter og så videre.



Når man dagligt ser denne oplyste cirkelring øverst på Aros, er der noget, der ikke stemmer. Skønhed? Det ligner Flüggers farvekort anbragt vandret, langt fra en naturlig regnbue. Om aftenen bidrager dette ”værk” til andre neonreklamer. At publikum heroppe kan række ud efter stjernerne, er endnu et postulat. Man går jo rundt og rundt og ser byen i kunstige farvefelter.

Det er ikke fup og svindel, men man hører skrædderne: ”Hvilke former, hvilke farver…”



Direktøren for publikumsmagneten spiller næsten rent ud: Kunsten er en erstatningreligion. Aros er en kolos, og dens vulgære farver, regnbuens spektrum, bidrager til almindelig lysforurening. Om kunsten stiger eller falder kan man så diskutere herfra og hele næste år.



