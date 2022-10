Atomkrig i horisonten

Ifølge Kahns eskaleringsstige vil vi i så fald være på trin 24: "Provokerende og væsentlige modforanstaltninger." Krige har en tendens til at bevæge sig i ryk, hvor perioder med tilsyneladende stabilitet efterfølges af korte, skarpe opbrud, hvor mange ting ændrer sig på kort tid.



Stephen Wertheim fra Carnegie Endowment for International Peace har advaret om, at jo mere Vesten hjælper Ukraine, desto mere vil Rusland øge sin indsats. Mens andre eksperter ser voksende vestlig støtte som noget, der baner vejen for ukrainsk sejr, ser Wertheim en "langsom eskalering".



Det ser ud til, at Rusland nu overvejer at bruge atomvåben. Der er nogen usikkerhed forbundet med dette, eftersom censuren, der blev indført for at blokere russisk propaganda, også blokerer det vestlige publikum fra at modtage russiske perspektiver. Kanalen for dialog, signalering og offentligt diplomati er indsnævret.



I programmet "Politisk kvarter" den 11. oktober tog tidligere norsk general Sverre Diesen det for givet, at Rusland – hvis landet starter en atomkrig – vil anvende et "taktisk atomvåben", som han beskrev som værende i samme vægtklasse, som hvad der kan opnås med konventionelle våben. Det er en sandhed med modifikationer.



Taktiske atomvåben har en eksplosiv kraft på op til 100 kilotons. Bomben, som USA kastede over Hiroshima, var på 15 kilotons. Der er få oplagte mål, hvor et mindre atomvåben ville have betydelig militær nytteværdi, bortset fra dets signal om eskalering, som under alle omstændigheder ville være den væsentligste pointe i tilfælde af faktisk brug.



Indtil for relativt nylig gik vestlige statsoverhoveder i praksis ind for atomvåben. Norge lever under Natos "atomparaply" og har gjort det længe. Nato har ikke udelukket at bruge atomvåben først. Tanken var, at atomvåbnenes afskrækkende virkning gjorde krig mellem stormagterne mindre sandsynlig.



Derfor var målet at nedruste for at mindske faren for, at menneskeheden kommer til at udslette sig selv på grund af et skænderi om perifere regioner, mens afskrækkelsen forblev intakt. Nedrustningen fandt da også sted, men Rusland har i øjeblikket 4477 sprænghoveder klar til brug, hvoraf mindst 1900 er taktiske atomvåben.

Det er dette princip, der nu er i fare for at bortfalde. Sagen med atomvåben er, at det er svært kun at bruge ét. En del af årsagen til dette ligger i, at de varslingsmekanismer, der blev etableret under den kolde krig, er forfaldet. Samtidig har Vesten en teknologisk fordel i modforanstaltninger mod atomvåben.



Hvis Rusland skulle finde på at bruge atomvåben som reaktion på, hvad de mener, er Vestens udvidelse af kampzonen, er det naturligvis tænkeligt, at det ville føre til en pause og forhandlinger. Men det kan også udløse en hurtigt eskalerende pingpongdynamik, hvor handling og respons tiltager i alvor time for time.



Vores ledere ser ikke ud til at forstå, hvordan detonationen af taktiske atomvåben af den slags, Rusland kan finde på at bruge i den nærmeste fremtid, meget let kan eskalere til civilisationens sammenbrud. Civilisationen er et tyndt slør. Hvis sårbare forsyningskæder bliver brudt, vil sulten indtage sin plads under PH-lamperne.