Både biskop og præst burde fyres

"Det alternative" udelukker evangeliet. Derfor burde både præst og biskop fyres i forbindelse med sagen om dyretelepati, mener denne læser

Sognepræst Dorthe Thaulov mener, at for at folkekirken skal virke attraktiv, må man invitere ”det alternative” indenfor.



Det er nærliggende at spørge, hvad ”det alternative” er et alternativ til?



Svaret er, at ”det alternative” selvfølgelig er alternativt til evangeliet! Ifølge internetsiden sproget.dk betyder ordet ”alternativ” ”én af to eller eventuelt flere muligheder der gensidigt udelukker eller kan træde i stedet for hinanden”.



I folkekirken skal evangeliet forkyndes: frelse ved troen på Jesus Kristus. ”Det alternative” er altså alternativt til denne tro.



Men alternativet til den frelsende tro på Jesus Kristus udelukker således frelsen ved troen på Jesus Kristus jf. ordbogens definition – så alvorligt er det at åbne døren for ”det alternative”!



At biskoppen heller ikke kan se alvoren, afslører en blindhed og døvhed for evangeliets eksklusive budskab og burde føre til både præstens og biskoppens fyring.