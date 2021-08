Bæredygtighedsrådgiver: Vi skal bruge FN’s dystre klimabibel med stor ydmyghed

Vi er utrolig små væsener med et ufatteligt storhedsvanvid, som vi kun i små glimt af ydmyg åbenbaring over for naturens storhed er i stand til at indse og forstå. Men tyr vi til de stoiske filosoffer, kan vi finde vores rette plads i livet – og i klimakampen