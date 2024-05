Bengt Holst: Man bliver nødt til at ændre på de forhold, grisene går under, hvis man vil halebidningen til livs

Det er i år 30 år siden, der blev indført forbud mod rutinemæssig kupering af grisenes haler i EU og dermed også i Danmark. Men alligevel mangler over 95 procent af alle danske grise i dag deres hale, eller i hvert fald en del af den.

Halekupering foretages få dage efter fødslen, og ved det kirurgiske indgreb fjernes typisk den yderste tredjedel af halen. Det sker med en særlig brænder og foregår uden bedøvelse. Hvor meget smerte, der er forbundet med selve indgrebet, er meget omdiskuteret, og jeg skal undlade at komme ind på den diskussion her. Men det er en kendt sag, at der efterfølgende kan forekomme fantomsmerter hos de amputerede grise, og det er også en kendt sag, at man ved at amputere halen fjerner et vigtigt kommunikationsredskab hos grisene. Ligesom en glad hund logrer med halen, så bruger grisene halen til at signalere velvære. Men det kan de i sagens natur ikke, når en stor del af halen er fjernet.

Så hvorfor gør man det så? Hvorfor fjerner man et af grisenes vigtige kommunikationsredskaber, og hvorfor påfører man de nyfødte grise den smerte, der i en eller anden form er forbundet med indgrebet? Man gør det for at komme et andet problem til livs, nemlig grisenes tendens til at bide i hinandens haler, når de går under de forhold, vi byder dem i vores stalde. Halebidning er meget smertefuldt for de grise, det går ud over, og kan føre til alvorlige infektioner, der kan brede sig fra halen og op gennem rygsøjlen. Så for at undgå ulemperne ved halebidning, fjerner man målet for halebidningen, nemlig grisenes haler. Og så er problemet ”løst” – eller er det?

Grise er jo ikke fra naturens side udstyret med en trang til at bide i hinandens haler. Det er kun noget, man ser under staldforhold, hvor vi er gået på kompromis med mange af grisenes krav til omgivelserne. Vi har stadig ikke styr på alle de faktorer, der kan udløse halebidning, men vi ved, at forskellige former for stress er vigtige faktorer. Herunder mangel på plads, mangel på materiale at rode i, temperaturforhold og andre forhold, der ligger for langt fra grisenes naturlige behov. Det er altså den måde, vi indretter og holder grisene på, der er det egentlige problem, og så er det vel også der, vi skal gribe ind, frem for at lave symptombekæmpelse, der blot pådrager grisene andre problemer?

Det gængse argument for at vedblive med at halekupere grisene er, at det er for grisenes egen skyld. Det er for at undgå de lidelser, grisene ellers vil få, når de andre grise begynder at bide dem i halerne. Men det er at vende tingene på hovedet. Vi opererer jo heller ikke stemmebåndene ud på en hund, der står og gør dagen lang, men forsøger i stedet at ændre på forholdene, så den holder op med at gø. På samme måde bliver man nødt til at ændre på de forhold, grisene går under, hvis man vil halebidningen til livs.

Vi må derfor se på belægningsgraden og på de beskæftigelsesmuligheder, grisene har i staldene. Vi må se på fravænningstidspunkt, temperatur og fugtforhold og på alle de andre faktorer, vi ved spiller ind. Og så må vi indrette forholdene, så grisene trives og ikke behøver at få skåret halerne af, også selvom det vil fordyre produktionen, og vi som forbrugere må betale mere for kødet i butikkerne. I bund og grund er det jo et spørgsmål om, hvorvidt vi i husdyrproduktionen skal tilpasse dyrene til produktionssystemerne, eller om vi skal tilpasse produktionssystemerne til dyrene. Det spørgsmål er hermed givet videre.