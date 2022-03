Bent Meier Sørensen: Som en ny Vladimir den Store dyrker Putin den rå vikingevold

En af Vladimir Putins yndlingsfilm er "Viking" med et ekstremt niveau af vold, spædet op med ganske få, barsk gryntede ord. Putin ser sig selv som den nye Vladimir den Store, men afslører, at han også er en stor idiot, skriver professor

En af Vladimir Putins yndlingsfilm er den russiske storfilm "Viking", der er en brutal og temmelig fri gendigtning af Vladimir den Stores generobring af, ja, godt gættet: Kyiv.

Vi kender bedst de vikinger, der drog mod vest og erobrede England, men en del drog mod øst og fandt via floder til Sortehavet. På vejen hærgede og plyndrede de naturligvis, de kaldes viking rus, men de grundlagde også det, vi i dag kender som Rusland og Belarus.

De fandt også Konstantinopel. Et skandinavisk bidrag til byens udsmykning findes i den ortodokse kirkes juvel, katedralen Hagia Sophia, hvor en viking, Halvdan, ridsede sit navn i runer på kirkens væg. Halvdan var ganske sikkert halvdansker og, med tanke på hans trang til at lave grafitti på verdens ottende vidunder, sikkert også halvt idiot.

Der var med andre ord gode grunde til, at byens portvagter, da viking rus nåede til det østromerske imperiums hovedstad, kun lukkede halvtreds ind i byen ad gangen. Vagterne har frygtet for, hvad de unge mænd kunne gøre ved domkirken og, ikke mindst, ved indbyggerne.

For hvad der tiltaler Putin ved filmen "Viking" er uden tvivl dens ekstreme niveau af vold, spædet op med ganske få, barsk gryntede ord. Han springer så let hen over, at det faktisk var Kyiv, som vikingerne grundlagde, længe før Moskva opstod. Putins modstander, præsident Volodymyr Zelenskij, bærer med andre ord sin ukrainske version af Vladimir med noget større historisk legitimitet.

Vikingernes vold kom, ud over gennem drab, afbrænding og mishandling, særligt til udtryk i deres systematiske voldtægt af fremmede folkeslag og kidnapning af dem som slaver. Vi har ordet netop fra det forhold, at vi tog mange slaviske folk som trælle og friller.

Den seksuelle vold fortsatte, når slaverne var hjembragt, og den skyldtes ikke kun en hedensk etik, der ikke tillagde den fremmede værdi, men også, at vikingesamfundet var polygamt. Putins idol, vikingekongen Vladimir den Store, havde anslået 500 elskerinder, så kan man selv regne ud, hvor mange kvinder, der blev til andre mænd.

Polygame samfund resulterer nødvendigvis i et stort overskud af unge mænd, som ikke tilhører den økonomisk-erotiske elite, der kan gifte sig. Ufrivilligt cølibat leder til samfund præget af ustabilitet, vold og retsløshed. Den gør en uhyre gruppe af unge mænd til singler, incels som de hedder i dag, involuntary celibates, altså mænd, der lever i ufrivilligt cølibat. Disse mænd er ekstremt voldsparate.

I Putins yndlingsfilm "Viking" leves drømmen om at være en fri, viril og hensynsløs viking, støttet af voldsparate mænd og af underlagte vasalstater (såsom Belarus) ud til fulde. Denne vikinge-ethos har Simon Kvamm gennemskuet i sangen "The descendants of King Canute". Den handler om efterkommerne af vikingekongen Canute, altså Knud den Store (995-1035), hvis rigtige navn englændere ikke kunne udtale.

Om disse efterkommeres viking-adfærd hører vi hos Kvamm følgende:

Oh my, in viking mode

We shit where we eat

We eat where we shit

Og, hey man, fortsætter Kvamm, vi giver i øvrigt a viking f....

Ser Putin bort fra, at Vladimir faktisk grundlagde Kyiv og ikke Rusland, ser han også bort fra et endnu vigtigere forhold: Vladimir den Store indførte kristendommen og gjorde derved polygami forbudt. Buddet om kun at have én hustru, at beskytte hende og de fælles børn, og at være hende tro, er en af de vigtigste forandringer, kristendommen har bragt til verden. Herved svandt også gruppen af voldsparate, mandlige singler ind, og vikingetiden sluttede.

Men i sin vikingeadfærd giver Vladimir Putin selvfølgelig stadigvæk ikke a viking f...: ingen skal belære ham om forskellen på et land og et lokum. Den russisk-ortodokse kirke kritiserede faktisk filmen "Viking" og belærte Putin om dens voldsforherligende skildring af Vladimir.

Det var netop den hedenske personkult, som i moderne tid blev sat imod kristendommens krav om underkastelse under dens ene Gud: Ingen over eller ved siden af Hitler, Stalin, Mao eller Putin. Enten undertrykte disse diktatorer religionen, eller de omskaber den, som i Hitler og Putins tilfælde, til en hedensk amulet, de uanfægtet har kunnet bruge i deres ekspansive vold.

Filmen "Viking" er, selvfølgelig, indspillet på Krim-halvøen, som Putin annekterede fra Ukraine; optagelsernes vikingelandsby er i dag forlystelsespark. ”Jeg er Vladimir” siges det i filmens indledning, og Vladimir, det er du jo, Putin.

Men ganske som grafittikunstneren Halvdan må du i dag stille dig selv spørgsmålet: Er jeg også en kæmpestor idiot?

