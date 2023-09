Bettina Post: Er din ensomhed mit ansvar? Nej, det tror jeg faktisk ikke

Jeg er nervøs for, at ensomhedsstrategien bliver kontraproduktiv. At ”samfundet” kommer til at tage initiativet og ansvaret fra dig og mig, så vi ikke selv gør noget, hvis ensomheden trykker, og heller ikke reagerer, hvis vi ser ensomheden hos andre, skriver Bettina Post