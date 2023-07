Bettina Post: Vi tror, vi kan regulere os ud af, at der begås fejl. Det kan vi ikke

Samtlige regeringer gennem de seneste 40 år har erkendt problemet med regler, som forekommer unødvendige og stjæler tiden fra det, der rent faktisk betyder noget. Den ene statsminister efter den anden har lovet ”cirkulæresanering” (Schlüter), ”færre og bedre regler” (Nyrup), ”et opgør med Systemdanmark” (Fogh), at ”slippe friheden løs” (Løkke), ”mere fokus på den enkelte” (Thorning), afskaffelse af ”dillerdaller og lirumlarum” (Løkke) og ”mere sund fornuft end regulering” (Frederiksen).

Mange gange har løfterne været dele af deciderede reformer under overskrifter som ”Tillidsreformen”, ”Frihedsreformen”, ”Nærhedsreformen” og ”Sammenhængsreformen”, ligesom de har været akkompagneret af "væk med bøvlet"- og "meld en regel"-kampagner, hvor både lægmænd og repræsentanter fra praksis optimistisk har indsendt tusindvis af forslag til meningsløse og unødvendige paragraffer, som uden videre kunne skrottes. Alligevel hober reglerne sig op.

Så også den nuværende SVM-regering har lovet, at nu skal det være slut. Denne gang gennem ”den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie”. Intet mindre. Og vidste man ikke bedre, kunne man forledes til at tro, at det lykkes denne gang. Selv har jeg dog fulgt med i afbureaukratiseringsbestræbelserne så længe, at jeg vil se det, før jeg tror det.

Sagen er nemlig, at de love og regler, som gælder, altid har deres egne begrundelser. Uanset hvor tossede, unødvendige og tidskrævende, de kan forekomme i eftertiden, har der stedse været et uforfærdet flertal, som har stemt skidtet igennem. Klasseeksemplet er regelhelvedet på beskæftigelsesområdet, hvor Claus Hjort Frederiksen (V) op gennem 2000’erne reformerede hele indsatsen over for de ledige på en bund af mistillid til de medarbejdere, som skulle føre hans projekt ud i livet. Det førte til et fuldstændig meningsløst kontrol- og tælleregime, som drænede al energi og selvstændig tankekraft ud af sagsbehandlerne og medførte en ekstremt ineffektiv indsats, som skiftende regeringer fortsat slås med at rette op på.

Der kan også være sket et eller andet, som alle er enige om, ikke må ske igen, og som derfor genererer nye lovbestemte krav til medarbejderne. Det er ofte chokerende historier om eksempelvis plejehjemsbeboere, som udsættes for ydmygende behandling, unødige magtanvendelser på døgninstitutioner eller det aktuelle skyderi i Field’s, hvor tre mennesker mistede livet.

Efter retssagen mod gerningsmanden står det klart, at hvis ikke der var sket graverende fejl i psykiatrien, kunne det formentlig have været forhindret, at han blev så farlig. Det har blandt andet medført, at der er indført en mere systematisk ”voldsparathedsscreening”, så der nu skal spørges til hver eneste ambulante patients voldsparathed og én gang om året sættes flueben i systemet om, at den snak er taget. Det lyder jo umiddelbart betryggende. Men det er en falsk tryghed.

Fagfolkene i psykiatrien screenede jo allerede patienterne for, om de mon var så syge, at de kunne tænkes at ville volde skade på andre mennesker. Det siger sig selv, at vurderingen ulykkeligvis var forkert i dette tilfælde, men vil et årligt flueben sikre, at ingen alvorligt syge mennesker igen kommer til at gøre skade på uskyldige forbipasserende? Næppe. Man kan håbe på det, men der er ingen garantier, uanset hvor mange flueben der sættes. Er det bureaukrati? Ja. Også i dén grad. Men sådan er det.

Vi tror, at vi kan regulere os ud af, at der begås fejl. Det kan vi ikke. Tværtimod fører den omfattende regulering til, at fagfolkene retter fokus mod at gøre arbejdet rigtigt i stedet for at bruge deres sunde fornuft og faglighed på at gøre det rigtige. Og så er grunden lagt til nye fejl med tilhørende nye regler og lige så sikre nye løfter om at fjerne dem igen.

Halleluja.