Birgitte Stoklund Larsen: Når selv kulturlivet belaster klimaet, kan løsningen ikke findes i et Excel-ark

Den nyligt afdøde teolog Ole Jensen skrev for nogle år siden et essay om ”Agtelsens natursyn”. Her beskrev han, hvordan agtelse for naturen er vendt om i foragt. Mellem agtelsen og foragten ligger skamløsheden, og den er blevet en vestlig kulturform, der kommer til udtryk blandt andet i udryddelsen af arter, uigenkaldelige ændringer i atmosfæren og ødelæggelsen af koralrev. Skam i livet fordrer, at man, som K.E. Løgstrup har udtrykt det, har sans for, at der er ”liv og væsener, ting og fænomener, der ikke er vore.” At have skam i livet er altså positivt.