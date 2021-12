Bliv ikke stående ved DR's dokumentar om Inge Lehmann: Læs romanen i stedet!

Man kan ikke helt sige sig fri fra mistanken om, at folkene bag DR tv-dokumentar ureflekteret har overtaget holdningen til Inge Lehmanns person, fra den samtid, der ikke anerkendte hendes forskning

DR genudsender i disse uger serien ”Store danske videnskabsfolk”, hvor biologen Johan Olsen sætter fokus på folk som Niels Bohr, H.C. Ørsted og Tycho Brahe. Det er et ambitiøst set-up, hvor Johan Olesen opsøger stederne, hvor store opdagelser er blevet gjort, og videnskabsfolkene genopstår i en skuespillers skikkelse. Serien er fra 2015, og for de fleste gør det sikkert ikke nogen forskel med de seks år. Det er historiske skikkelser, det handler om. Men for andre er det mere problematisk.