I foråret blev det heftigt debatteret, om den danske sanger og sangskriver Isam B’s sang ”Ramadan i København” skulle optages i den nye udgave af Højskolesangbogen. Trods massiv kritik blev det et ja til sangen. Radiovært og debattør Nima Zamani mener, at sangen selvfølgelig bør være der, mens politikeren Morten Messerschmidt (DF) mener, at sangen er for dårligt skrevet