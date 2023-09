Læser: Børn, der ikke selv kan smøre madpakke, skal ikke vælge deres køn, som var det bland selv-slik

Vi ser en klar tendens til, at intet må stå i vejen for identitetspolitikkens frigørelsesideal. Når vi i stigende grad giver plads til skøre idéer om køn og seksualitet, risikerer vi at gøre objektive sandheder om vores biologi relative.

For nyligt har jeg opdaget, at Odense Kommune har vedtaget en ny lgbt-politik, som foreningen FSTB (Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn) har bidraget til.

Foreningen kæmper for, at der ikke skal være en nedre grænse for juridisk kønsskifte, og at såkaldt kønsbekræftende behandling skal være nem og let at få.

Som almindelig mand i 20’erne er jeg dybt bekymret for, at det er sådanne – efter min bedste overbevisning – ekstremistiske foreninger, som Danmarks tredjestørste kommune bliver rådført af, når der skal laves lgbt-politik.

Der skal komme et opgør med identitetspolitikken. Vi er nødt til at sætte foden ned og sige det, jeg næsten ikke selv tør sige ved middagsbordet: Børn, der ikke selv kan smøre madpakke eller tage tøj på, skal ikke have mulighed for at vælge deres køn, som var det bland selv-slik.

At kæmpe for retten til at elske, og være den man vil, er jeg med på. Men det er for længst gået over gevind.



Nikolai Larsen er medlem af Konservativ Ungdom, Odense.