Børn og kønshormoner: I vores iver efter at hjælpe de få svigter vi de mange

Vi har svigtet nogle af de mest sårbare børn og unge, dem indenfor autismespektret, ved for let at give efter for presset for, at børn og teenagere skal have hormoner, hvis de føler sig som det modsatte køn. Det er derfor glædeligt, at man i flere lande rundtom i Europa er blevet mere forsigtige med at behandle børn og teenagere med kønshormoner. Også i Danmark, som Kristeligt Dagblad skrev om den 26. april.

Men hvorfor reagerer vi først nu?

Det har været kendt i årevis, at der er en stor overvægt af børn og unge med autisme blandt dem, som oplever kønsdysfori (ubehag, der kan opstå, hvis man føler sig som et andet end sit biologiske køn, red.). Alligevel har nærmest ingen iværksat en undersøgelse af sammenhængen. Det har længe undret en lægmand som mig, der har autisme som en stor del af vores familie.

Man har kun talt om fænomenet ved konferencer og kurser uden at gribe fat om nældens rod, som alt andet lige er, at der her er et patientsikkerhedsproblem, som klart overtrumfer den enkeltes ret til at få hormoner. Jeg kunne frygte, at den kraftige vind i sejlene, som tidsånden giver kønsrettighedsbevægelserne, har medført berøringsangst – og det betaler børn og unge med autisme prisen for.

Formand for Autismeforeningen, Brian Andersen, siger til Kristeligt Dagblad den 28. april, at man vil begynde at arbejde aktivt for, at der kommer mere forskning på området, så man får en bedre forståelse af sammenhængen mellem autisme og kønsubehag. Men det er godt nok meget sent.

Selv om sammenhængen mellem autisme og kønsubehag ikke er forskningsmæssigt belyst, så er én sammenhæng dog lysende klar: Et af kendetegnene på autisme er, at man ikke har en særlig stærk fornemmelse af sit ”jeg” og dermed af ”hvem jeg er”. Det gælder også på kønsområdet. Den usikkerhed bliver i vores tid meget hurtigt vekslet til, at man måske ikke er sit biologiske køn. Og dermed gives der også en relativ enkel, ikke let, men enkel, forklaringsmodel til et menneske med ofte meget komplekse og modsatrettede udfordringer. Og vi risikerer at give dem stene for brød.

Jeg er klar over, at mine og andres autistiske børn har svært ved at finde sig til rette i denne neurotypiske verden. Og jeg er klar over, at en del af dem bedst vil finde sig til rette som transpersoner. Og det er fint og godt. Men autismens kompleksitet gør, at et så tidligt og absolut indgreb som stop- og kryds-hormoner er, fremstår ude af trit med vores ansvar for et sårbart menneske, der skal have tid til at finde sine ben.

Og hvad med andre psykiatriske lidelser? Flere undersøgelser tyder på, at kønsubehag kan forstærkes af OCD, ja tilmed være selve kernen i OCD’en – og yderligere blive kompliceret af en eventuel autismediagnose.

At der ikke har været et stærkt nok bolværk hos fagpersoner og myndigheder til at modstå presset om hormoner giver anledning til bekymring. Kan vi alle presses til at købe ind på en aktivistisk dagsorden, selvom den måske er til fare for nogle af de mest sårbare?

Mikael Wandt Laursen er generalsekretær i Frikirkenet.