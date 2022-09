Børn skal ikke være små konger og dronninger

Vi taler meget sjældent om, at børn skal frustreres, men det skal de, og læringen ved den tidlige kongeværdighed og den senere frustration, når den tages fra barnet, er uundværlig.

I tidligere generationers familier med fem eller seks unger blev den yngste pillet af tronen, når han eller hun blev gammel nok til at være sammen med sine søskende i leg og arbejde. Store søskende skulle snart få lært den lille at kende sin plads i børnefællesskabet. Det skete gennem kontante tilrettevisninger – indtil de havde lært det. Det, børnene lærte gennem sine søskende, kunne de bruge, når de besøgte andre familier eller i større forsamlinger. Når mange børn legede sammen, vidste de små godt, at de ikke skulle gå i vejen eller være frække, for så kunne der vanke.