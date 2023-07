Børns Vilkår: Forældre kan risikere at levere digitale skyts til pædofile og mobbere

Nogle steder på de sociale medier findes entreprenante forældre, der har gjort en forretning ud af at stille deres eftertragtelsesværdige familieidyl til rådighed som reklamesøjler for betalende firmaer. Her er børnene henholdsvis fotomodeller eller rekvisitter, og deres opgave er at være med til at generere flere følgere. Mange vil være enige i, at det setup kan have utilsigtede konsekvenser for børn, der kan føle sig pressede ved deres rolle i en sådan kommerciel familiesammenhæng.

Men forældre, der deler fotos af deres børn uden anden hensigt end at præsentere omverdenen for detaljerne i guldklumpernes opvækst, bør også i alvorlig grad tænke sig om. Det mener man i Børns Vilkår, som i øjeblikket kigger mod Frankrig. Her har parlamentet som det første i verden netop stemt for en lov, der skal beskytte børn mod at få krænket deres ret til et privatliv – af deres egne forældre. I Børns Vilkår har man også tidligere forsøgt at rejse en debat om det problematiske i det, man kalder sharenting – en sammentrækning af "share", altså at dele, og ”parenting”, forældreskab.

Kathrine Elmose Jørgensen er digital medieekspert i organisationen og krydser fingre for, at vi ikke herhjemme behøver at gribe til lovgivning. I første omgang.

I Børns Vilkår advarer I mod dette fænomen. Både mod at bruge sine børn i kommercielle sammenhænge, men også alene at dele meget materiale om sine børn på de sociale medier. Hvad er jeres hovedbekymring?

”Ja, vi ser egentlig ikke den store forskel mellem de to fænomener. I begge tilfælde kan fotografier af børn blive misbrugt i pædofile kredse, ligesom de kan blive brugt til mobning, hvor andre opretter falske profiler med negativt indhold om de pågældende børn. Men grundlæggende handler det om børns ret til et privatliv og deres sikkerhed online.”

Der har i udlandet, blandt andet i Norge og i Frankrig, hvor det har ledt til den nye lov, været en del debat om emnet. Hvor bliver den af i Danmark?

”Vi forsøgte for et par år siden at rejse debatten, men der blev ikke rigtig bidt på. Men det er også meget sårbart, for forældre har jo – og det anerkender vi – sjældent andet end de bedste intentioner med at lægge fotos af deres børn på de sociale medier."

"Mange er desværre bare ikke bevidste om de uheldige konsekvenser, det kan have for børnene. At det er yderst sårbart, kunne man blandt se for nylig i et tv-program, hvor Casper Christensen spurgte Sofie Linde (tv-vært og Instagram-stjerne med næsten 700.000 følgere, red.) om, hvorfor hendes børn optræder på hendes Instagram-profil. Det var tydeligt, at spørgsmålet gjorde hende utilpas. Og da Dagbladet Information efterfølgende bragte et tema om emnet, ønskede flere kvindelige influencere heller ikke at udtale sig om deres børns rolle på deres profiler.”

Støtter Børns Vilkår lovgivningstiltag som det, vi har set i Frankrig?

”Det kan måske på sigt blive nødvendigt at regulere forældres mulighed for at eksponere deres børn på de sociale medier. Men i første omgang forsøger vi at få forældrene til at blive bevidste om de potentielle farer ved deres adfærd, så de besinder sig og selv ændrer den. Men det er en lang og sej proces, har vi jo desværre erfaret.”

Forudser I, at der i fremtiden vil komme sagsanlæg fra voksne børn, der vil have kompensation for deres forældres deling af fotos og andet materiale fra deres barn- og ungdom?

”De første børn, der har oplevet deres forældres overdrevne deling af deres billeder, er i alt fald nu så gamle, at de kan fortælle om deres syn på det. P1-programmet ”Genstart” interviewede for kort tid siden en ung kvinde, der havde været voldsomt utilfreds med, at hendes influencer-mor havde delt mange, til dels også sårbare, oplysninger om hende op gennem hele hendes opvækst. Vi har hørt det samme på vores hotline Børnetelefonen, hvor børn ringer ind og giver udtryk for, at de synes, at det er pinligt, at deres forældre deler fotografier af dem konstant. De kan også fortælle om klassekammerater, der er blevet mobbet med digitale mobbeprofiler med fotografier fra forældrenes konti. Vi har ikke et overblik over, hvor udbredt fænomenet er, men at den slags kan have store konsekvenser for børns trivsel, er sikkert.”

Jeg kan sagtens høre nogen sige: ”Må man nu heller ikke dét mere?”. Er sociale medier ikke bare en integreret del af moderne menneskers tilværelse?

”Det er de utvivlsomt, men her må barnets tarv og hensynet til såvel sikkerhed som retten til privatliv veje tungest. Vores bekymring går dybest set også på at dele vidt og bredt. Man kunne måske begrænse delingerne af fotografier til lukkede familiegrupper. Det handler også om, at børn ikke får ejerskab over deres egen livshistorie, hvis hele deres opvækst er blevet eksponeret og dokumenteret online. Man bliver jo påvirket af det narrativ, der eksisterer om en.”