Carsten Jensen i begravelsestale til Vejle Fjord: Verden er ikke vores

Når naturen taler, bliver mennesker ofte bange og må råbe endnu højere for at overdøve den. Men naturen taler til os, også når den dør. De forsvundne fisk og det iltfattige fjordvand har et budskab til os, skriver Carsten Jensen i en begravelsestale til Vejle Fjord denne weekend