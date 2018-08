Central figur i MeToo-kampagne bliver nu selv ramt af sexanklager

Er MeToo-kampagnen kørt af sporet? Efter sexanklager, hvor frontfigur beskyldes for overgreb på 17-årig dreng, sætter flere meningsdannere nu spørgsmålstegn ved bevægelsens autenticitet

Er MeToo-bevægelsen en hyklerisk heksejagt, eller har den fortsat en vigtig rolle at spille i kønsdebatten?

Det spørgsmål stilles i USA, efter en af bevægelsens nøglefigurer – den 42-årige skuespillerinde Asia Argento – beskyldes for seksuelt overgreb på en dengang 17-årig dreng.

Ifølge en detaljeret rapport i avisen The New York Times lavede Asia Argento i fjor en aftale med drengen, den nu 22-årige tidligere barneskuespiller Jimmy Bennett, om at betale ham 380.000 dollars (cirka 2,5 millioner kroner) i erstatning for et overgreb begået i 2013.

Ifølge dokumenter, som avisen er i besiddelse af, forulempede den dengang 37-årige Argento den 20 år yngre mand på et hotelværelse i Californien efter at have forsynet ham med alkohol.

Bennett, der spillede Argentos syvårige søn i filmen ”The Heart Is Deceitful Above All Things” fra 2004, betragtede ifølge dokumenterne den ældre kvinde som ”en mentor og moderfigur”, og han hævder, at overgrebet gjorde skade på både hans psyke og hans skuespillerkarriere.

Sagen tvinger nu MeToo-bevægelsen til at forsøge at finde et svar på, hvad den skal stille op, når ofre for seksuelle overgreb anklages for selv at være krænkere. Italienske Asia Argento var en af de første kvinder, der sidste efterår beskyldte filmmogulen Harvey Weinstein for voldtægt, og hendes uforbeholdne og højlydte aktivisme var medvirkende til at få MeToo-bevægelsen til at sprede sig som en global løbeild.

Flere MeToo-frontfigurer afviser, at anklagerne mod skuespillerinden svækker bevægelsens troværdighed. Kampagnens stifter, Tarana Burke, skriver på Twitter, at sagen viser, at ”der er mere end én måde at være gerningsmand på”.

”Vi er alle uperfekte mennesker, og vi står til ansvar for vores individuelle opførsel. Folk vil bruge disse nylige historier i medierne til at forsøge at miskreditere denne bevægelse – lad det ikke ske. Dette er, hvad bevægelsen handler om. Den er ikke en publikumsport. Den er genereret af mennesker,” skriver hun.

I nyhedsmediet New York Magazine opfordrer også kommentatoren Lisa Ryan til, at Argento-sagen ikke bruges til at køre MeToo-bevægelsen af sporet.

”Om noget illustrerer den nye anklage udbredelsen af seksuel vold og behovet for et omfattende tilgang til at gøre noget ved det,” skriver hun.

MeToo, hvis opgør med samfundets tolerance af seksuelle krænkelser har væltet talrige fremtrædende politikere, filmfolk og kulturpersonligheder, beskyldes i forvejen af nogle meningsdannere for at have udviklet sig til en heksejagt på mænd, og nogle bruger den nye sag til at angribe bevægelsen for hykleri.

Mange kritikere bider mærke i, at nogle MeToo-ledere har opfordret offentligheden til at lade tvivlen komme Asia Argento til gode, alt imens de har behandlet anklagede mænd langt mere skånselsløst.

”MeToo-bevægelsen vil fejle, hvis dens ledere engagerer sig i hykleri, kammerateri og dobbeltmoral,” advarer den konservative forfatter og selverklærede feminist Christina Hoff Sommers på Twitter.

Også den konservative politiske kommentator Ben Shapiro påpeger, at MeToo-bevægelsen er utroværdig, hvis dens ledere forskelsbehandler dem, der anklages for seksuelle krænkelser.

”Alt imens det er sandt, at vi alle bør måle og veje beviserne i hver særskilt anklage, så har MeToo-bevægelsen gang på gang ignoreret dette råd og har, baseret på anklager og formodninger om, at vi skal tro på alle kvinder, ødelagt karriererne for mænd i fremtrædende stillinger,” skriver han i et indlæg på det konservative internetmedie The Daily Wire.

Afsløringerne af Asia Argentos overgreb på en teenager føles som nogle af de mest ”kvalmende og forvirrende”, som MeToo-opgøret har produceret, konstaterer kommentatoren Ruth Marcus i Slate.

”Det er ingen nyhed, at krænkere ofte selv har været misbrugt, og at det at være offer ikke er lig med det at være helgen. Men det er sjældent, at beviserne på dette har været så offentlige og så barske,” skriver hun.