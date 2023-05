Chefer skal stoppe med at kramme deres medarbejdere

Den nu tidligere formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation, Lizette Risgaard, undskyldte sin krænkende adfærd med, at hun er en person, der "krammer rigtig meget". Men krammene skal helt ud af det professionelle rum, mener Jesper Olsen, formand for Transparency International