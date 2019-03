Alt for mange stirrer sig blinde på populismen som en udefrakommende katastrofe, men Trump og Brexit er kulminationen på et Vesten, som ikke har kunnet indfri borgernes forventninger, siger Rune Lykkeberg. I bogen ”Vesten mod Vesten”, der udkommer på torsdag, forsøger han at forstå baggrunden for hævnens og vredens tid