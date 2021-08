Connie Hedegaard: Politikerne må sige ærligt, at grøn omstilling bliver svær

Politikerne skal stå ved, at omstillingen kommer til at kunne mærkes, fordi den griber ind i forbrug, spisevaner og transport, siger Connie Hedegaard, der er formand for den grønne tænketank Concito og tidligere klimakommissær i EU