Covid-19 har startet en ulighedspandemi: Udviklingen for verdens fattigste går for første gang i over 20 år baglæns

Corona-pandemien er den største globale krise for børn siden Anden Verdenskrig, og igen i år samler 12 danske NGO’er ind til coronakrisens børn i forbindelse med Danmarksindsamlingen i dag. Det er der millioner af gode grunde til.

Den globale udvikling for verdens fattigste går baglæns for første gang i over 20 år. Det betyder, at flere børn nu sendes tilbage i fattigdom. Flere børn bliver underernærede, og flere børn får udskudt deres skolegang. Mange børn forlader endda uddannelsessporet definitivt. Antallet af børnearbejdere stiger, og det samme gør børnedødeligheden og risikoen for børneægteskaber.

Det er alt sammen udtryk for, at følgevirkningerne af covid-19 forværrer konsekvenserne af eksisterende kriser. Covid-19 har katalyseret en decideret ulighedspandemi.

Mere end 8 ud af 10 danskere er vaccinerede, mens det kun er 1 ud af 9 personer i udviklingslandene. Alligevel er det ikke vira, men de afledte konsekvenser af coronanedlukninger, der først og fremmest rammer verdens fattigste.

Artiklen fortsætter under annoncen

Jeg skal være den sidste til at negligere coronaens konsekvenser og de menneskelige og økonomiske tab, vi har oplevet i vores eget samfund under corona. Selvfølgelig kan vi ikke sammenligne udskudte bryllupsfester herhjemme med børneægteskaber i udviklingslandene, men sagens kerne er, at 10 millioner børn risikerer at blive gift som direkte konsekvens af den coronaskabte ulighedspandemi.

Det er en negativ spiral igangsat af nedlukninger og restriktioner, der fører til arbejdsløshed og manglende indkomst. Det fører så til fattigdom og sult. Til desperation og for nogle til salg af deres døtre, der så ender som barnebrude.

I Folkekirkens Nødhjælp oplever vi udviklingen på tætteste hold i det vestlige Nepal, i Bardiya-distriktet, hvor nedlukninger og restriktioner er gået hårdt ud over den fattige befolknings levevilkår. Migrantarbejdere vender tomhændede hjem til familien fra Indien til et Nepalesisk arbejdsmarked, der også er i knæ.

Den øgede økonomiske krise fører til flere tilfælde af vold mod kvinder og børn. Antallet af selvmord blandt unge er steget, og det samme er antallet af barnebrude i et land, hvor 40 procent af pigerne i forvejen blev gift inden de fyldte 18 år. Pigerne bliver tidligt gravide, og det fører til en stigning i børne- og mødredødelighed, som ellers var for nedgående.

Det er en negativ spiral igangsat af nedlukninger og restriktioner, der fører til arbejdsløshed og manglende indkomst. Birgitte Qvist-Sørensen Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp

Det er den rå maskeløse ulighedspandemi, vi operer i.

Vi har gennem mange år støttet blandt andet kvindedrevne kooperativer i Nepal, hvor kvinderne får uddannelse i at blive iværksættere inden for service og landbrug, og vi hjælper med adgang til kredit og markedsadgang.

Vi er med til at uddanne stærke kvindelige entreprenører, der skaber vækst og udvikling i Bardiya-distriktet samt fremstår som forbilleder for nye generationer af piger og drenge. De får styrket deres sociale og økonomiske rettigheder, og dermed mulighederne for at bestemme over deres egen og deres døtres krop. Det skaber en positiv spiral i samfundet og forebygger i sidste ende, at familier sælger deres piger som barnebrude.

Under pandemien har vi omlagt projekterne, så vi i højere grad prioriterer børn og kvinder i projekterne. Vi har hjulpet med adgang til vand, hygiejne og ernæringspakker. Vi har støttet informationskampagner på lokale sprog i radioen. Og vi har faciliteret rådgivningscentre, hvor kvinder og børn har kunnet henvende sig med deres problemer.

Det er alt sammen med at dæmme op for den negative spiral i samfundet. Og det er blandt andet de indsatser, du kan støtte gennem Danmarksindsamlingen i dag.

Birgitte Qvist-Sørensen er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.