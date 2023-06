”Nyrup – søn af en udstødt” fik premiere på den sidste dag i det gamle år, men i denne uge blev DR-programmet, der tidligere er omtalt i denne klumme, genudsendt og ligger i øvrigt frit tilgængelig for streaming. Det er et stykke bevægende familiehistorie med almen relevans om Poul Nyrup Rasmussens far, Oluf Nyrup Rasmussen, der som teenager blev tvangsanbragt på en anstalt for kriminelle og asociale mænd i syv år. En rejse ind i fortiden og et menneskes sind og en fortælling om den danske åndssvageforsorg, som rejser spørgsmålet om, hvad samfundet må gøre med dem, som ikke passer ind?

Ledsaget af museumsinspektør Maria Clement Haugstrup besøger Poul Nyrup Rasmussens den idylliske Limfjordsø Livø, hvor hans far i 1924 blev tvangsanbragt i en alder af kun 14 år. Øen var hjem for dem, som var ”for kloge til den lukkede, men for farlige til at være frie”.

På øen kunne drengene og mændene færdes frit, og de udgjorde en broget folk af vagabonder, sædelighedsforbrydere, morderne, utilpassede unge og de såkaldt ”moralsk åndsvage”, som man diagnosticerede dem, der manglede dømmekraft for at kunne begå sig i samfundet. I dag vil vi sige, at det ikke var en måde at behandle en 14-årig dreng på, men i samtiden blev Livø regnet for et progressivt sted, som modtog af besøg af fagfolk fra hele verden.

Men historien om Poul Nyrup Rasmussens far var ikke bare en ny version af den ofte fortalte og begrædelige historie om fordoms uforstående og uværdige behandling af de utilpassede og anderledes.

Det var ikke godt at sende Oluf Nyrup Rasmussen til Livø som 14-årig, men det var nødvendigt, at samfundet skred ind over for ungersvenden, som blandt andet havde truet sin mor og sine søskende med en pistol. Det må Poul Nyrup Rasmussen sande, da han får forelagt politirapporten som sin fars gøren og laden. Familiehistorien er ellers gået på, at faderen var fejlanbragt, men konfronteret med den nye viden må Poul Nyrup Rasmussen erkende, "at det var så alvorligt med ham, at hverken hans familie eller samfundet bare kunne lukke øjnene. Man måtte gøre noget”.

Og hvad skal der så gøres? Udfordringen består den dag i dag. Der kan tales om udstødelse, men selv i det mest rummelige samfund kan man støde så meget an, at der må gribes ind. Det betyder ikke, at disse mennesker så skal stødes ud i mørke og glemsel, men det betyder heller ikke, at det er menneskeforagt og snæversyn, at samfundet tager affære. Det sunde menneskesyn ser mennesker uden at dæmonisere eller idealisere.

Mens vi hørte om Oluf Nyrup Rasmussens historie som udstødt og ”moralsk åndssvag”, kunne jeg ikke lade være med at tænke på statsminister Mette Frederiksens (S) nylige lancering af tanken om aktiv dødshjælp under Folkemødet på Bornholm. Ihukommende at i lande med den ukristelige indretning kan også psykisk syge få hjælp til at dø. Ønsker vi virkelig offentlig hjælp til at hjælpe aflive de dårlige liv, døden som et velfærdstilbud? Det kalder jeg moralsk åndssvagt.

Jesper Bacher er sognepræst