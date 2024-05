Præst: Noget må vi gøre forkert i forhold til de homoseksuelle

Det store flertal af befolkningen i Danmark forstår ikke, hvorfor vi ikke vier homoseksuelle. Jeg håber, at de vil forstå, at vores eksklusive vielse af heteroseksuelle ikke bunder i had eller foragt for homoseksuelle, skriver jesuiterpræst Daniel Nørgaard