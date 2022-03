Danmark har cirka fire millioner pladser i beskyttelsesrum: ”Hvad skal der så ske med den sidste million danskere?”

Ingen ved, hvor mange pladser, der er til den danske civilbefolkning i de forskellige former for beskyttelsesfaciliteter, der ligger placeret rundt omkring i landet. Da Jyllands-Posten i sidste uge skrev om emnet, var Beredskabsstyrelsen lynhurtigt inde på sin hjemmeside for at nedjustere den seneste opgørelse, som angav, at der var cirka 4,7 millioner pladser. Det tal stammede fra en statusrapport, der udkom i 2002.