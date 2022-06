Dansk frivillighedskultur i opbrud: Vi er frivillige for at realisere os selv

Den lange tradition for frivillighed er under forandring. Mens mange af landets festivaler og foreninger har svært ved at finde frivillige, bruger flere af os tid og energi på at hjælpe lokalt og spontant, når kriser bryder ud. Det er blevet et identitetsprojekt at være frivillig, påpeger forskere