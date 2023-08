Dansk Muslimsk Union: Hvorfor skal en 11‐årig pige kunne skifte køn juridisk, men ikke vælge at bære tørklæde?

Hvis en 11‐årig pige kan tage den livsomvæltende beslutning om et juridisk kønsskifte, hvorfor kan hun så ikke beslutte sig for at bære et tørklæde som en del af sin religiøse tro? spørger talsmand for Dansk Muslimsk Union