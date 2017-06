Marcus Knuth fra Venstre vil åbenbart overlade migranter til druknedøden fremfor at hjælpe dem, skriver sognepræst Johannes Glenthøj

Folketingsmedlem Marcus Knuth fra Venstre vil straffe Red Barnet, fordi de redder flygtninge på havet ud for Libyens kyst. Knuth mener, at det holder gang i smuglernes arbejde.



Migranterne skal åbenbart hellere overlades til druknedøden. Det ville i år have været måske titusinder af migranter.



50.000 har prøvet krydse Middelhavet i det første halvår af 2017, og mange har kun overlevet rejsen på grund af humanitær bistand fra patruljerende både. Blot den 23. maj (lige før en hyggelig dansk kristihimmelfartsferie) reddedes 1600 migranter op fra havet.



De må hellere dø, må være Knuths mening, ligesom den 100-årige Lise Nørgaard vil lade dem dø lemmingedøden.



Et par dage senere i maj åbnede den libyske kystvagt ild mod migranter, som humanitære organisationer prøvede at redde. En større gruppe migranter sprang i vandet for at undgå kuglerne.



Så hvis Marcus Knuth fik magt, som han har agt, ville migranterne være i den libyske kystvagts vold helt igennem.



Filippo Grandi, FN’s højkommissionær for flygtninge, siger, at det rekordstore tal på døde på havet i år (1300 mennesker) viser, at redningsaktionerne er mere nødvendige end nogensinde.



Mon ikke Guds dom rammer vort folk, hvis vi lader holdninger som Knuths vinde indpas?





Jo, så sandelig. Abels blod råbte til Gud og gør det stadig, uanset om Kains navn er hebraisk eller

dansk.



Lad det bare siges lige ud: En dansk politiker vil ikke redde børnene. Det rå nyhedenske menneske træder frem med tydelighed i disse år.



Søndagens epistel siger det hele: ”I ved, at ingen morder har evigt liv i sig” og ”Den, der har jordisk gods og ser sin broder lide nød, men lukker sit hjerte for ham – hvorledes kan Guds kærlighed blive i ham?