Dansk præst i London: Der er stor inspiration at hente i dronning Elizabeths tro

I 2016 holdt vi jul i for første gang i London og oplevede traditionen med, at den engelske dronning Elizabeth holder en tv-transmitteret tale juledag. Det er en integreret del af den britiske jul.



Jeg blev forundret over, hvor direkte dronningen gav udtryk for sin forankring i den kristne tro. Hun viste en personlig optagethed af julens kristne budskab, opsummerede kort kristendommens grundlæggende fortælling og fortsatte: ”Milliarder af mennesker følger Jesu lære og finder i ham et vejledende lys i deres liv. Jeg er en af dem.”



Efter at have hørt hendes tale i 2016 blev jeg nysgerrig. Hvordan gør man, når man vil stå ved sin tro i det offentlige rum? Hvordan gør den engelske dronning? Hendes personlige baggrund og livshistorie er enestående i bogstavelig forstand. Hun er den længst regerende monark i britisk historie, hvilket i sig selv gør hendes historie usædvanlig. Samtidig er der elementer i hendes historie, som enhver kan identificere sig med: ægteskab, børn, familieliv og –kriser, arbejde, helbred og aldring.



Gennem hele hendes liv har den kristne tro spillet en vigtig og personlig rolle. For eksempel er kirkegang hver søndag vævet ind i hendes livsrytme.



Catherine Pepinster, journalist og forfatter, som i mange år har skrevet om det britiske kongehus og religion i det offentlige rum, bemærker, at i en tid, hvor Storbritannien og Vesten er blevet mere og mere sekulariseret, er dronning Elizabeth gået den modsatte vej og giver klarere og klarere udtryk for sin forankring i den kristne tro. Det er meget rigtigt. Når man læser hendes juletaler igennem, fremgår det tydeligt, at hun dér har fundet det tidspunkt og den form, hvor hun klarest udtrykker sin tro. Med årene har hun lært at udtrykke sig prisværdigt kort, klart og direkte om, hvad der bærer hende.



Særligt over de seneste 25 år er det kommet til udtryk. For eksempel i år 2000, hvor hun i sin julehilsen gav en kort sammenfatning af Jesu liv og lære og fortsatte: “Det har givet mig en ramme, indenfor hvilken jeg har forsøgt at leve mit liv.”



I juletalen 2014 kaldte hun troen for ”mit livs anker” hele vejen igennem alle skandalerne og de personlige tab, ensomheden i hendes position og den styrke, som kræves. Jesus er en rolle-model for forsoning og tilgivelse, sagde hun. ”Hans eksempel har lært mig at søge at respektere og værdsætte alle mennesker, uanset deres tro.”



Jeg tror, hemmeligheden lå i hendes meget personlige tilgang. Hun udtalte sig ikke om kristendom i almindelighed. Det ville være uinteressant. Hun brugte julen som en anledning til at tale om sin egen personlige tro, og hun satte den i forbindelse med livet, som det havde været i løbet af året både i samfundet og for hende personligt. Det formåede hun at gøre med usædvanlig stor klogskab og afklaret enkelhed.



Det kom tydeligt til udtryk i 2019, hvor hun talte om de "bump på vejen", som der havde været nogle stykker af undervejs gennem året. Dels den opslidende debat om Brexit, som splittede nationen i to halvdele, dels hendes egne familiemæssige konflikter, især med sønnen prins Andrews omfattende skandalesager.

Igen talte hun om at hente inspiration i troen og sagde: "Jesus Kristus viste verden, hvordan små skridt, som er taget i tro og håb, kan overvinde forskelligheder og dybe skel og i stedet bringe fred og forståelse. Mange af os prøver at følge i hans fodspor. Vejen er, selvfølgelig, ikke altid nem, nogle gange er den temmelig bumpet, men små skridt kan gøre en verden til forskel.”

Der er stor inspiration at hente i hendes enkle tilgang til tro og livsmening. Ære være Dronning Elisabeths minde.

Flemming Kloster Poulsen er præst ved Den Danske Kirke i London.