Danske Seniorer: Alle ældre skal have mulighed for et bofællesskab

Vi danskere bliver ældre og ældre. Samtidig er der færre og færre boliger til os i fremtiden. Men hvis vi giver flere seniorer muligheden for at bo sammen i bofællesskaber, behøver vi måske slet ikke så mange plejeboliger i fremtiden.

Ifølge en nylig rapport fra Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, er antallet af plejehjem i Danmark faldende. Konkret var der i 2021 14 færre plejehjem end i 2014. Samtidig er antallet af plejeboliger fra 2010 til 2021 faldet med cirka 1000 permanente plejeboliger. Det svarer til omtrent 23 procent færre plejeboliger pr. 1000 seniorer over 80 år i 2021 sammenlignet med 2010.

Det er lykkeligt, at vi bliver ældre som befolkning. Det giver mere tid med børnebørnene. Det giver mere tid med ens udkårne og mere tid til at opleve verden. Det er også et udtryk for, at vores levestandard stiger, og at vi fysisk lever sundere.

Mange af fremtidens seniorer vil derfor trække sig tilbage med velpolstrerede pensionsopsparinger og en god livsstil. De får ikke behov for den døgnpleje og den mængde personale, som kendetegner plejehjemmene og de beskyttede boliger i dag. Samtidig er alene antallet af ældre i fremtiden såvel som det stigende pres på sundhedsvæsenet generelt en god anledning til at gentænke, hvordan vi bor sammen, når vi bliver gamle.

Det er et politisk ansvar at sørge for, at der er boliger til de ældre. Men boligtilbuddet skal være bredt og mangfoldigt. Vi er allerede på vej til at skabe flere målrettede tilbud til folk med svær demens. Her er det naturligt, at vi etablerer flere demensplejehjem og plejeboliger med døgnbemanding for at sikre et ordentligt og varigt tilbud til ældre med demens.

Så findes der nogle ældre, som er mentalt og fysisk sunde, men hvor alderen kan sætte sine spor og give tilbageslag. Her er hjemmehjælpen central, og det samme er ældreboliger, hvor man hurtigt kan tilkalde hjælp på alle tider af døgnet. Sidst, men ikke mindst, skal der være et tilbud til de mange fremtidige ældre, som har rigeligt med overskud og ressourcer. Her rummer seniorbofællesskaber gode muligheder.

I seniorbofællesskaber lever seniorer side om side. Det er et socialt sammenhold med mange fælles aktiviteter. Fællesskaberne er meget populære, og man skal skrive sig op mange år i forvejen, hvis man vil sikre sig en plads. Efterspørgslen er med andre ord stor, mens udbuddet er begrænset.

Det er et politisk ansvar, at der både kommer flere seniorbofællesskaber og billigere fællesskaber, som appellerer til borgere med forskellige økonomiske muligheder. Den populære boform må ikke udelukkende være forbeholdt de velbjergede, for den rummer enorme muligheder for alle.

Seniorbofællesskaber er også en samfundsøkonomisk investering. Her hjælper man hinanden. Man banker på døren, hvis man ikke har sludret med naboen i nogle dage. Og der er altid nogen at drikke en kop kaffe med. Det frigør således mere tid til, at sygeplejerskerne og sosu’erne kan varetage de fagligt krævende opgaver, mens det sociale og trivslen dyrkes af borgerne selv.

Lad os skabe et samfund med et mangfoldigt tilbud til den diverse gruppe af seniorer, vi får i fremtiden. Specialiserede tilbud til de mest udsatte og flere bofællesskaber til de seniorer, som kan og vil. Vi kan nemlig komme langt ved at udnytte det særlige bånd, der kan opstå mellem mennesker, når de bor sammen – til gavn for både fremtidige seniorer og hele samfundet.

Katrine Lester er direktør i Danske Seniorer.