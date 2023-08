Danske unge drikker alt for meget. Hæv aldersgrænsen for alkoholkøb

I disse dage begynder tusindvis af nye studerende på gymnasier og erhvervsskoler rundtom i landet, og for mange unge er det lig med puttefester, ølstafetter og Breezere. Men for nogle ser det anderledes ud i år.

Sundhedsstyrelsen har opfordret til en alkoholfri studiestart, og det har flere ungdomsuddannelser valgt at tage til sig. I Blå Kors Danmark ser vi hver dag de negative konsekvenser af højt alkoholforbrug blandt unge, og det er vigtigt, at man på flere uddannelsesinstitutioner også her vælger at tage ansvar for de studerende.

Det er ikke alle, der ser sådan på det. Det er vi klar over, men det er et skridt i den rigtige retning.

For faktum er, at danske unge er europamestre i druk – og det er ikke nødvendigvis et mesterskab, vi skal være stolte af. Det kalder på handling, og her kommer vi ikke uden om at kigge på alkoholkulturen og den lette adgang til alkohol, herunder aldersgrænsen for køb af alkohol.

En undersøgelse af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden viser, at flere end halvdelen af de unge har følt sig presset til at drikke mere, end de havde lyst til. Det kan være med til at ødelægge festen, men medfører også øget risiko for at komme til skade både fysisk og mentalt.

Vores naboer i de andre nordiske lande er gode eksempler på, at man sagtens kan have det sjovt og feste med vennerne uden at drikke sig fra sans og samling – eller binge drinking (kædedruk, red.), som Sundhedsstyrelsen kalder det at drikke mere end fem genstande ved samme lejlighed. Sverige, Norge og Finland indtager de absolutte bundplaceringer i WHO’s studie om europæiske alkoholvaner, hvor Danmark topper.

Der findes ikke noget quickfix på en inkarneret drukkultur. En kultur, der langtfra er de unges ansvar alene. Den er blevet opbygget gennem mange år, og vi, der ikke selv er helt unge længere, har også et medansvar.

Men et vigtigt og væsentligt skridt på vejen mod en kulturændring er at kigge på aldersgrænsen for køb af alkohol.

Danmark er et af de få lande i Europa, hvor unge på 16 og 17 år kan købe alkohol i form af eksempelvis øl, vin og shots i supermarkeder og kiosker, og vi ved, at tilgængelighed og forbrug hænger sammen, når det kommer til unges alkoholforbrug.

Sammenholder vi det med Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger, der fraråder unge under 18 år at drikke alkohol, må det være et samfundsansvar, at vi i Danmark hæver aldersgrænsen for køb af alle former for alkohol.

Det er et forslag, der møder opbakning i den danske befolkning, hvor 6 ud af 10 bakker op ifølge en meningsmåling fra Voxmeter for Blå Kors. Selv de unge mellem 18 og 34 år synes, det er en god idé. Her bakker 55 procent op om forslaget.

Vi skal samfund sætte en retning og tage ansvar for at ændre alkoholkulturen, så socialt samvær ikke handler om druk, men om fællesskab og at have det sjovt sammen. Vores budskab til de folkevalgte politikere er derfor klart:

Se på fakta, og hæv aldersgrænsen for salg af alkohol til 18 år for alle typer af alkohol.

Morten Skov Mogensen er generalsekretær i Blå Kors.