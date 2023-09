Datter af sabotør under Besættelsen: Sabotagen var til fordel for Danmark

Torsten Buhl forsvarer den 5. september sin bedstefar, tidligere statsminister Vilhelm Buhls tale under Besættelsen herhjemme. Jeg mener ikke, at den radiotale, der kaldes for antisabotage-talen fra den 2. september 1942, kan forsvares hele vejen igennem. Desværre fremkom Buhl her med det, der må fortolkes som en forholdsvis klar opfordring til angiveri. Og når man ved, hvad det kunne føre til af tortur, koncentrationslejr i Tyskland eller dødsstraf ved henrettelse, så var det på ingen måde i orden. Statsminister Buhl sagde:

"Vær med til at gøre det klart for alle, og navnlig for de unge, at den, der begår sabotage eller hjælper med dertil eller over for myndighederne tilbageholder viden om sabotageplaner eller undlader at medvirke til opklaring af sabotage, handler mod sit fædrelands interesser."

Under de givne omstændigheder kan det have været klogt og ansvarligt at advare især unge om de potentielt alvorlige personlige konsekvenser ved at begå sabotage, men ordene, som jeg citerer her, er af mange blevet tolket som en opfordring til angiveri og aktivt samarbejde med myndighederne inklusive den tyske værnemagt.

Som jeg tidligere har skrevet om, kunne myndighedernes pragmatiske passive samarbejde i starten af krigen vel måske nok forsvares til en vis grad (i starten). Men under alle omstændigheder finder jeg det ikke muligt at forsvare et aktivt og proaktivt samarbejde herunder angiveri, som rummes i disse ord.

Jeg mener desuden, at sabotagen var til fordel for Danmark, for fædrelandet. Min far var aktiv sabotør, Johannes Stefan Jørgensen, Johs, og blev pågrebet og fik det ene ben sat af i tysk fangenskab. Han havde smerter resten af sit liv og døde i 1973, da jeg gik i 3. g i gymnasiet. Min farfar, Stefan Jørgensen, blev clearingmyrdet af tyskerne i 1944. Begge var læger i Gentofte.

Lene Kattrup er dyrlæge.