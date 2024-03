Datter kunne ikke finde sin mor på hospice: Må man nægtes et farvel på dødslejet?

kronik | Hvorfor reagerede de ansatte på en række hospicer med samme blanke afvisning, da jeg forsøgte at finde min mor for at sige farvel til hende? Sådan spørger en datter, der i sidste øjeblik ønskede at genetablere kontakt