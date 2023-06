Hvis min mor med alzheimer havde haft en stemme, havde hun kæmpet for retten til at dø

”Du må love mig, du aldrig sender mig på et plejehjem!”.

Sådan sagde min mor på 68 år til sin mand for henved otte år siden, da hun havde fået diagnosen Alzheimers sygdom efter knap et års udredning. I stor kærlighed og respekt lovede han hende, at det ville han selvfølgelig aldrig gøre, og at han og deres praktiserende læge ville finde på den bedst tænkelige løsning, så hun – ligesom sin egen mor – ikke endte sine dage i en seng på et demenscenter.



Min mor har nu i over fire år været bundet til en kørestol, som hun sidder og hænger foroverbøjet i hver dag, når hun altså ikke ligger i sin seng på det lokale plejecenter. Hun er oftest alene på sit værelse, bortset fra når personalet kigger ind, eller hendes mand og de meget få familiemedlemmer eller den ene veninde besøger hende, som regel omkring spisetid.

Der spilles tit musik på repeat på hendes lille anlæg. Om hun registrerer det, ved jeg faktisk ikke. Hun er sjældent ude på fællesarealerne, da hun let irriteres og bliver urolig, når de andre beboere går rundt eller taler højlydt.

Hun er ikke længere kontaktbar. Eller det vil sige: En sjælden gang kommer der et klart og rungende ”Ja!” fra hende. Nogle gange passer det perfekt ind, for det meste langtfra.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mennesker, som min mor, med alzheimer forsvinder mentalt og følelsesmæssigt gradvist. Det gør venner og familie også. De syge rammes også voldsomt socialt. De bliver for besværlige at invitere med til sammenkomster, i sommerhus eller på ferier. De bliver pludseligt vrede, måske aggressive, gentager sig selv, stiller af gode grunde de samme spørgsmål igen og igen, kan ikke finde deres ægtefælle eller trappen op til første sal. Den nærmeste pårørende orker måske ikke længere at invitere gæster, da der er rigeligt med arbejde i at have ansvar for den syge, og flere i stuen på samme tid kan give yderligere uro i og hos den syge.

Kort sagt mister den syge både sig selv og de mennesker, der tidligere var omkring ham eller hende.



Min mor har altid været aktiv. Hun har som tidligt selvvalgt pensioneret trekket i Himalaya adskillige gange, rejst rundt i det meste af verden, holdt foredrag, holdt sig i bedst mulige form og altid fejret sig selv mindst to gange årligt. Hun var manges faste samlingspunkt og den, der kittede den ”sammenbragte” familie sammen socialt.



Havde hun haft en stemme nu, ville den være vred. Hun ville med garanti skælde ud, skrive klagebreve, kontakte diverse ministre og politiske ordførere og kræve retten til sin egen død. Hun har altid kæmpet for de svage og stået op for dem, der ikke kunne selv. Hun var ikke socialrådgiver for ingenting.



Havde hun haft ret til aktiv dødshjælp, ville hun for seks års tid siden, mens hun endnu havde flere øjeblikke med kontakt end uden, have holdt et brag af en fest for alle, hun kender, med levende musik, helstegt lam over åben ild i haven, og hun havde solet sig i smukke og tårefulde taler til den lyse morgen. Derefter ville hun takke pænt af og med sine allernærmeste omkring sig tage den sidste kærlige afsked, inden hun tog det fulde ansvar for at ende det liv, der i udsigten så helt, helt anderledes ud end det, hun ønskede og fandt værdigt.



I eftermiddag smutter jeg nok forbi hende igen. Jeg vil som så ofte før give hende lov til at slippe livet. Og jeg vil forlade hende lidt tid efter, med tårer trillende i kærlighed og magtesløshed.

Det var på ingen måde sådan her, hun ønskede at leve sit liv.

Line Bundgård-Poulsen er privatpraktiserende psykoterapeut.