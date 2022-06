De hvide jihadister på højrefløjen: Er Vesten i gang med at træne den næste generation af globale krigere?

I disse dage er der fokus på den yderste højrefløj, både fordi lederen af britisk højreekstremistisk terrorgruppe er blevet dømt, og fordi der i USA er høringer for at klarlægge, hvad der skete, da kongresbygningen i Washington blev angrebet og vandaliseret

”Der er en ny generation af unge, voldelige aktivister på den yderste højrefløj i Storbritannien: ’hvide jihadister’.” Således titulerede journalist og forfatter Matthew Collins en større opinionsartikel i lørdagens udgave af The Guardian. Artiklen er en kritisk refleksion i kølvandet på, at Alex Davies, medstifter af den højreekstremistiske terrorgruppe, National Action, i sidste uge blev idømt mere end otte års fængsel. National Action blev dannet i 2013 og går ind for ekstreme antisemitiske og anti-immigrant synspunkter. Siden gruppen blev erklæret ulovlig i 2016 er 19 af gruppens medlemmer blevet idømt fængselsstraffe.

Davies og gruppens andre medlemmer har gentagne gange udtrykt sympati og beundring for Hitler. Men som Collins understreger, er det ”ikke en enkelt historisk figur eller bevægelse, der styrer deres had. Davies og andre medlemmer begyndte først at propagandere for det, de kaldte 'hvidt jihad' i 2013. 'Hvidt jihad' var designet til at begejstre og anspore nye disciple til en racekrig, der skulle føre til et dystopisk samfund styret af race og gennemtvunget med vold".