De Konservative: Roskilde Festivals holdning til Gaza-konflikten er tragisk. Musik skal samle – ikke splitte

Hvis Roskilde Festival måtte føle sig kaldet til at have en holdning til konflikten i Mellemøsten, ville det have klædt dem bedre at opfordre til respekt, forståelse og fred for begge parter i krigen – herunder de mange terrorofre for Hamas