De problemer, sydlige kristne møder, vil forme kristendommen

Til indledning en lille observation, som ikke er så ubetydelig, som den kan se ud. Det meget ansete tidsskrift, som det er et must at følge, hvis man er interesseret i kristen mission, har ændret navn fra ”International Bulletin of Missionary research” (internationalt tidsskrift om missionarisk forskning) til ”International Bulletin of Mission Research” (internationalt tidsskrift om missionsforskning). Ændringen kan se ubetydelig ud, men begrundes med, at nogle læsere forbinder ordet ”missionary”, der også kan betyde missionær, med tidligere århundreders tværkulturelle missionsbestræbelser forbundet med kolonialismen.