Merete Pryds Helle: De uskrevne regler, vi ikke selv ser, gør os til dem, vi er

Trods forskellene er vi netop alle ens, fordi vi alle opbygger vores identitet igennem de regler, vi lærer i barndommen, og bærer den identitet med os igennem livet og lader den præge vores møde med andre mennesker, skriver forfatter Merete Pryds Helle

I VINTEREN 1988 åbnede Kina for første gang i mange år for turisme, og jeg rejste straks af sted. Jeg var 23 år og følte mig verdensvant. Så da nogen sagde til mig, at det var svært, at kineserne harkede og spruttede og slubrede, tænkte jeg, at de var grove og racistiske. Ankommet til Kina, generede al den smasken og slubren mig dybt ind i min sjæl. Men hvorfor var min sjæl så følsom, når nu kinesernes sjæl ikke var det?

Jeg forstod, at jeg er opdraget gennem min barndom til at spise uden at smaske, ikke at spytte, når andre ser det, og at forsøge at holde mine mundbevægelser så lydløse som muligt. Det sad så dybt i mig, at jeg ikke engang tænkte over det. Når man skriver en værdikanon om danske værdier, er der ingen, der skriver: Danskere er nogen, der spiser stille og ikke spytter på gulvet i restauranten, fordi vi ikke kan se normen i det.

Det er blevet en del af ens identitet som dansker, fordi vi lærte det fra barndommen af, vi ser ikke vores egne regler, fordi de er blevet en del af os.

I 2002 UDGAV JEG EN NOVELLE, der handler om en kvinde, der er kommet til Danmark efter at have siddet i fængsel i Marokko, hvor hun blev udsat for en form for tortur, der gik ud på, at reglerne i fængslet hele tiden blev ændret, og de mænd, der var i fængslet, blev henrettet, alt efter om hun overtrådte disse uskrevne og skiftende regler eller ej. Hun er lykkelig for at være kommet til Danmark og bliver af en lokal gruppe Amnesty-folk inviteret til at deltage i en frokost. Men pludselig oplever hun, at der er uskrevne regler omkring frokosten, at folk stirrer på hende, fordi hun kommer remoulade på silden. Det er disse regler, som vi ikke engang selv ser os selv have, der er grundlæggende for nationalitetsfølelsen.

Jeg havde en dag købt to stykker smørrebrød til min iranske mand og mig selv – en med fiskefilet og en med frikadelle, og han ville så starte med frikadellemaden.

Det må du ikke, sagde jeg bestemt.

Hvorfor ikke? spurgte han overrasket.

Fisk før kød, sagde jeg.

Hvorfor? spurgte han.

Fordi sådan er det, sagde jeg.

Han spiste alligevel sin frikadellemad først. Og det gjorde ondt i mig.

Men det er jo en anden ting, der ikke står i værdikanonen: hvilken rækkefølge, man spiser smørrebrød i, og hvilke kombinationer, der er strengt forbudte. Det behøver vi ikke at skrive, tænkte vi, for det er jo noget, vi ved.

JEG HAR SELV OPLEVET, da jeg boede i Italien, at skulle lære alle de uskrevne regler, ingen parmesan på fisk, ingen mælk i kaffen efter klokken 10, aldrig gå på gaden med vådt hår, aldrig at gå direkte til sagen. Min søn startede i den lokale skole, og forældrene skulle blive uden for hegnet. Jeg fik at vide, at han skulle have et lille håndklæde med til at tørre hænder i. Fint, det fik han. Men en dag ringer de fra skolen. Han har slået sig voldsomt, så jeg får lov til at gå ind i klasseværelset. Derinde ser jeg 24 fine stofposer med broderet navn på og små håndklæder i hænge ved siden af et eneste løsthængende håndklæde.