Debatten skal op på et højere niveau. Mænd falder som dominobrikker i MeToo-guillotinen

MeToo-debatten har begået en fejl ved at fokusere ensidigt på de kvindelige ofre og mandlige skurke, for derved bliver det hurtigt til en kønskamp. På denne måde får vi ikke løst problemet, men trænger blot mænd og kvinder op i hver sin krog og kan blive enige om, at det er uacceptabelt med denne mandstypiske opførsel og synd for de kvindelige ofre.