Debattør: Lars Løkke Rasmussen går kun ind for én ting, og det er sig selv

Det nystiftede parti Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har opnået stor tilslutning under valgkampen. Men den erfarne partileder er også blevet kritiseret for at have erstattet den politik, han førte som minister og statsminister for Venstre, med en helt ny, der på nogle punkter adskiller sig betydeligt fra hans tidligere. Blandt andet af politisk kommentator Johanne Thorup Dalgaard, der undrer sig over, at så mange vælgere synes at drages af Lars Løkke Rasmussen.

Du kalder i en kommentar i Berlingske Lars Løkke Rasmussen for “en af de mest kyniske, mest rygradsløse og mest patologisk opportunistiske magtspillere i nyere dansk politisk historie". Hvad mener du?