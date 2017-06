Debattør: Hvorfor skal rige familier forrest i køen til Legoland?

Reaktionerne på et indlæg om ulige vilkår for besøgende i Legoland udstiller moderne liberalisters snæversyn i forhold til markedsøkonomien, siger debattør og journalist Casper Gronemann. Han mener, at Legoland giver fordele til rige forældres børn på bekostning af de øvrige gæster

Rige børn leger bedst i Legoland, skrev folkeskolelæreren Julie Leisner forleden i Politiken. I Kristi Himmelfarts-ferien var hun med sin familie og syv-årige fætter taget i forlystelsesparken i Billund, hvor hun opdagede, at parken havde indført mulighed for at betale ekstra for at komme foran i køen.



Det gjorde hende vred, skrev hun i indlægget, der efterfølgende er blevet hyppigt kommenteret. Nogle mener, at det er skinger forargelse, og at skribenten må indfinde sig med, at mennesker ikke er lige stillet økonomisk. Andre forsvarer hende. Blandt dem debattøren Casper Gronemann, som til daglig er journalist på Radio24syv.

“Debatten ramte mig, fordi jeg ser den som udtryk for moderne liberalisters tendens til at ophæve helt almindelige menneskers følelsesmæssige reaktioner til en principiel diskussion om markedsøkonomi. I dette tilfælde oplever en kvinde en mellemmenneskelig fornedrelse i hverdagen, og pludselig dukker liberale frem fra alle afkroge af internettet for at håne hende”.



Transportminister Ole Birk Olesen (LA) delte debatindlægget på Facebook med ordene:



“Kun rige folks børn kan læse denne artikel, da den ligger bag Politikens betalingsmur.”



Andre har på Facebook sammenlignet det med at være forarget over, at nogle kører i Jaguar, mens man selv kører i en billig bil. Eller at man kan købe plads på første klasse i toget.

Læs også: Hjemløse ligger i kø for at købe dyre sko til rige unge

Men sammenligningerne holder ikke, mener Casper Gronemann:





“Det, at en rig mand køber en Jaguar, ændrer ikke mit forhold som billist. Jeg skal ikke køre i en mere trafikeret vejbane, fordi jeg har en billigere bil. Det er den store forskel her. For når nogen køber sig ret til at komme foran i køen i Legoland, betyder det jo rent faktisk, at der bliver længere kø-tid til forlystelserne for de børn, der ikke har gjort det. I trafikken vil det svare til, at kun folk som kører i dyre biler kan bruge overhalingsbanen. ”



Man kan købe retten til at stige på et fly før de øvrige passagerer. Man kan få VIP-billetter til fodboldkampe og sidde bedre end de andre. Hvorfor går grænsen her?



“Jeg er heller ikke stor tilhænger af priority booking i fly for at springe køen over. Men forskellen her er, at det ikke er rettet mod børn, og at servicen - altså selve flyrejsen - for de øvrige passagerer ikke bliver forringet. Det gør den i Legoland, hvor længere kø-tid betyder færre ture i karrusellerne”.

Hvorfor er det værre, når uligheden er rettet mod børn, som du siger?

“Der er nogle uretfærdigheder i verden, som vi voksne må erkende. At mennesker har forskellig værdi er en brutal realitet i kapitalismen, men er det virkelig nødvendigt, at børn udsættes for den i en forlystelsespark?”



Hvorfor skal vi blande os i, hvordan Legoland som en privat forlystelsespark tjener penge?



“Det skal vi heller ikke. De må gøre, lige hvad de vil, men vi har ret til at diskutere, om det er retfærdigt. Når Legoland vælger at sætte rige forældres børn foran i køen på bekostning af de øvrige gæster, vælger jeg at tage et andet sted hen med mine penge. Og det vil jeg opfordre andre til også at gøre”.