Det er aldrig for sent at få en ulykkelig barndom, siger man. Men uanset om ens barndom har været lykkelig eller ulykkelig, så er og bliver det en tid, som sætter rammerne for resten af livet.

I dette års kronikkonkurrence inviterer vi læserne til at fortælle om netop deres barndom; om sorg og glæde, om knaphed eller overflod og om, hvordan barndommen satte sig spor, som man aldrig bliver færdig med.