Kristeligt Dagblad mener: Den ideelle dronning efterlader sig en krævende opgave

Hvis en dygtig filmskaber skulle lave et fiktivt storværk om et lille land med en klog, værdig og tilpas aldersstegen dronning, ville filmens opdigtede hovedperson meget sandsynligt ligne en fra virkeligheden – nemlig Danmarks dronning Margrethe II, der efter 52 år nu overdrager sin trone til kronprins Frederik.

Margrethe har på mange måder været den ideelle dronning.

Danskerne skylder hende en dyb tak for at have udgjort deres samlende skikkelse så længe, at kun folk, der er langt oppe i 50'erne, husker en anden regent. Margrethes diskrete ophøjethed, stærke personlighed, hendes sunde fornuft og tilregnelighed igennem både familiemæssige og samfundsmæssige kriser har gjort hende til et trygt fikspunkt, der med årene er blevet ikke bare respekteret, men afholdt også langt uden for de kongetros rækker.

Var nogen i tvivl om det, må reaktionerne på abdikationen det seneste døgns tid have overbevist dem.

Om to uger bliver hendes søn kong Frederik X. Han tiltræder på et tidspunkt, der umiddelbart betragtet er gunstigt, fordi kongehuset ifølge nylige meningsmålinger står nærmest historisk stærkt i danskernes opfattelse. Men den slags er skrøbeligt.

Dronningen har givet udtryk for den overbevisning, at monarkiet ikke står og falder med personen. Den er efter hendes mening ikke afgørende. Institutionelt set har hun ret. Men i et demokratisk samfund anno 2024 er et kongehus ikke nogen indlysende endsige uopsigelig indretning.

Netop den udsathed som en elskelig anakronisme, et stykke levende kulturarv, bør kalde på vores omsorg for og støtte til monarkiet. Men den gør også personen helt afgørende for dets bæredygtighed. For hvem er det faktisk, der i sin adfærd og med de værdier, som vedkommende udstråler, inkarnerer monarkiet?

Kronprins Frederik fremhæves hyppigt for sin folkelighed. Den er et sympatisk træk, men i bund og grund i modsætning til det essentielle i den rolle, han om få dage skal overtage. Og folkelighed gør det ikke alene.

Hans mor har på autentisk vis repræsenteret konstanter, der er helt afgørende for monarkens relevans i en urolig, forvirret og værdisvækket æra. Det er modværdier som klassisk dannelse, forankrethed i dansk kultur og historie samt en dyb loyalitet over for troende borgere og i særdeleshed den folkekirke, som monarken er et overhoved for.

Det er godt for monarkiet, hvis Frederiks folkelighed er ægte – som hans morfars, Frederik IX's. Men den må ikke stå i modsætning til hverken seriøsitet eller grundmuret veneration for traditionerne og opgavens talrige formelle pligter. Jetset-levevis, der egner sig for kulørte omtaler, kan underholde i små doser. Men som grundlag for en varig relation til undersåtterne holder det ikke.

Frederiks største fordel er indtil videre hans mor. I hende har han det bedst mulige forbillede. Kommer han i tvivl om noget efter den 14. januar, véd han, hvor han skal søge råd.

På den måde er det en foræring til Frederik, at Margrethe har valgt at abdicere og ikke har ventet med at sende ham ind midt på scenen til efter sin død.

Så det skal nok gå.