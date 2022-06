Den sandest mulige livsløgn

Der er podcasts om alt mellem himmel og jord. Man kan holde sig til hovedstrømmen og de meget populære podcasts, men der er fine ting at finde, også når man bevæger sig ned ad sidevejene. Nogle gange er det venners anbefalinger, der leder en på sporet, andre gange er det mere tilfældigt.

Jeg faldt i et nyhedsbrev over et interview med Politiken-journalist Nils Thorsen, netop udgivet i podcasten ”Journalist”, hvor ”Danmarks skarpeste journalister fortæller om deres kald”, som det hedder i introduktionsteksten. Podcastens vært er Tor Arnbjørn. Det er en journalist-podcast, der nørder journalistik ned i detaljen: Hvordan gør de helt konkret, de gode journalister? Hvad er det, der driver dem, og hvordan arbejder de? ”Journalist” er med andre ord journalistikkens svar på filmindustriens ekstramateriale a la ”the making of…”