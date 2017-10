Hvad er demokrati – og hvorfor ikke?

Der synes for alvor at være gået hul på den betændte byld i filmbranchen, der handler om magtfulde mænds seksuelle overgreb på kvindelige skuespillere. Højskoleforstander Jørgen Carlsen tager temperaturen på det danske demokrati

FORFATTEREN Peter Adolphsen fortæller i Weekendavisen om sin oplevelse af, at fiktionen gang på gang kommer til kort over for virkeligheden. Noget, man ikke troede kunne være muligt, endsige virkeligt, viste sig alligevel at være det. Tag nu for eksempel det offentliges brug af tolke mellem dansk og mere eksotiske sprog som for eksempel swahili.

Information kunne i sidste uge omtale forholdene på tolkeområdet som ”det rene vilde Vesten”. For at pege på lemfældighederne i systemet forsøgte den 51-årige Søren Rasmussen fra Silkeborg at blive ansat som swahili-tolk hos tre store, danske tolkebureauer – vel at mærke uden overhovedet at kunne sproget. Det eneste, han kunne sige, var ”goddag” og ”farvel” samt bestille en øl. Det lykkedes ham uden problemer.

Også blandt dansk-arabisk-tolkene står det sløjt til. En tidligere undersøgelse har vist, at 41 procent af dem ganske enkelt var inkompetente. Der skal ikke megen fantasi til at forestille sig, hvilke groteske og absurde misforståelser en så massiv inkompetence kan medføre – både inden for sundhedsvæsnet og over for sociale myndigheder, udlændingestyrelse og domstole. Gad vide, hvor mange skandaløse fejlbehandlinger, dumheder og uretfærdigheder de uduelige tolke har afstedkommet?

Ifølge Midtjyllands Avis har den pinlige episode med ansættelsen af Søren Rasmussen fået et af de store tolkebureauer til at lade alle tolke gennemgå en kvalitetstest.