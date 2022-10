Uanset om valgdækningen er lokal, regional eller national, er det allermest afgørende, at medierne evner at trykteste og udfordre kandidaterne. Og det er ikke altid nogen nem opgave

Et ganske vist millimeterdemokratisk koncept med 14 pulte til 14 partiledere i Vandrehallen på Christiansborg kunne selvfølgelig ikke resultere i ret meget andet end krads i overfladen og stribevis af uforløste debatter.

Derfor er et ”kritisk eftersyn” af valgjournalistikken – som ”Presselogen” havde sat sig for at lave – egentlig en umulig opgave, fordi valgdækningen ikke bare er omfattende og massiv, men også spredt ud over et væld af medier og platforme.