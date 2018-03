Plejehjemsleder: Der er brug for opgør med ukritisk medicinering af ældre

Rigtig mange ældre har kvalme og forstoppelse på grund medicin. De falder ikke kun og slår sig, fordi de nervøst griber for sig, når de bevæger sig mellem møblerne i deres lejlighed. De mister balancen, er svimle og ryster af efterdønninger fra gårsdagens sovepille, skriver plejehjemsleder May Bjerre Eiby

De mister ikke kun appetitten over at sidde alene og spise farveløs mad. Rigtig mange ældre har kvalme og forstoppelse på grund medicin. De falder ikke kun og slår sig, fordi de går ned ad lange, uoverskuelige gange, eller fordi de nervøst griber for sig, når de bevæger sig mellem møblerne i deres lejlighed. De mister balancen, er svimle og ryster af efterdønninger fra gårsdagens sovepille.